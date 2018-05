Von: Wally Sanders | 12.05.18

KRABI: Wenn man Ao Nang in Krabi hört, denkt man unweigerlich an Strandleben, Bars, Party und Tourismus. Doch es gibt auch eine Seite Ao Nangs, die im Abseits ganz leisen Tourismus betreibt. Drei Kilometer außerhalb des Badeortes, versteckt zwischen Ananasplantagen mit Panoramablick auf die Karststeinlandschaft Krabis, liegt Marina Yoga. Der ideale Platz, um zur Ruhe zu kommen und beim Yoga entspannt zu sich selber finden.

Marina, die gebürtige Berlinerin kam, im Jahr 2000 nach Krabi und verfiel dem Charme der einzigartigen Landschaft. Ursprünglich verschlug die Liebe zum Tauchen sie nach Ao Nang und so eröffnete die Reiki-Lehrerin und Psychologin eine Klinik für Tauchunfälle, bis sie vor 10 Jahren mit ihrer Yoga-Schule begann. Sie machte den Yoga-Lehrer auf Bali sowie in Indien und lehrt seit 2008 Yoga in Ao Nang.

Marina Yoga ist ein Geheimtipp für Yoga-Fans aller Levels. Egal, ob eine Ausbildung zum Yogalehrer oder eine Einführung ins Yoga, die Meditation, Reiki und Prema-Chakra-Heilung – bei Marina und ihrem Team sind alle gut aufgehoben. Das bestätigt auch „Book Yoga Retreat“, die Marina Yoga 2018 als eine der 10 besten Yoga-Schulen Thailands ausgezeichnet haben.

Eine lebensverändernde Erfahrung

In einem mehrtägigen Yoga-Kurs findet man nicht nur zu sich, sondern auch viele neue Freunde.

Während eines einwöchigen Yoga-Kurses für Anfänger lernt man nicht nur die Grundkenntnisse der Yoga-Philosophie, sondern auch das Meditieren. Man lernt, richtig zu atmen, bekommt Anleitungen zum Meditieren, macht spannende Arbeiten mit dem Chakra-System. Ein typischer Tag fängt mit einer Yoga- und Meditationsstunde an. Nach dem gesunden Frühstück geht es weiter mit Atemübungen, Yoga und Vertiefung der Meditation. Am Mittag kann man einen leichten Imbiss einnehmen und am Nachmittag geht es weiter mit Übungen, Theorie und Grundlagen zur gesunden Ernährung. Die Yoga-Ausbildung ist für die meisten Teilnehmer eine lebensverändernde Erfahrung.

Am besten ist es, während der Kurse direkt bei Marina in den gemütlichen Bungalows zu übernachten. Die 10 Unterkünfte sind individuell eingerichtet. Es hat einen großen Deluxe-Bungalow mit Küche, die Standard-Bungalows sind wahlweise mit Ventilator oder Aircon. Der Schlafsaal für sieben Gäste hat ein Gemeinschaftsbad.

Die Abende kann man gemütlich in einem der Salas oder in der Gemeinschaftsküche ausklingen lassen und seine Erfahrungen mit den Mitschülern austauschen. In der schönen Bambus-Sala kann man die Seele baumeln lassen auf den Dreieckskissen mit Blick auf die Karststeinfelsen relaxen. Die Gäste haben die Möglichkeit, entweder selber zu kochen oder aber gesunde authentische Thai-Gerichte zu bestellen.

Von Marina Yoga ist es nur ein Katzensprung bis zum Strand nach Ao Nang und dort ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Krabi Town, die hübsche Provinzhauptstadt, liegt nur eine halbe Stunde Taxifahrt entfernt (siehe auch FA06/2018). Zwei Mal in der Woche geht es auf den lokalen Markt, hier kann nach Herzenslust eingekauft werden.

Die herrliche Naturidylle Krabis kann man wunderbar mit dem Fahrrad entdecken.

Ein Yoga- und Meditationskurs mit Übernachtung im Aircon-Bungalow, fünf Nächte und sechs Tage inkl. Frühstück, kostet zwischen 5.900 und 9.900 Baht. Für die Yoga-Lehrer-Ausbildung fängt der Preis bei 81.000 Baht an.

Marina Yoga ist registriertes Mitglied der Yoga Alliance (USA) und bietet in diesem Rahmen das Yoga-Lehrer-Programm an. Es wird mit hohen internationalen Standards gemessen, (www.yogaalliance.org) und die erworbene Zertifikation ist weltweit anerkannt und berechtigt zum weltweiten Unterricht. Die Yoga-Lehrer-Ausbildung ist grundsätzlich in Hatha mit Einführungen in Kundalini, Vinyasa, restoratives Yoga und Yin Yoga .

Und noch ein bisschen mehr als Yoga

Marina praktiziert seit über 40 Jahren aktiv die japanische Heilmethode Reiki, bei der durch Energien des Handauflegens Energiebahnen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Und nicht nur für Menschen, auch für Tiere steht Reiki hoch im Kurs. Reiki wird nicht nur praktiziert, sondern auch gelehrt. Marina bringt eine Fülle anderer Heilmethoden in den Kurs ein. Der Kurs findet mit max. vier Teilnehmern statt und dauert 12 bis 16 Stunden, aufgeteilt auf drei bis vier Tagen.

Beim Pranayama wird die richtige Atmung und das damit verbundene Wohlfühlgefühl gelehrt. In der Klangschalen-Therapie wird Stress abgebaut und sie kann bei der akuten Schmerzlinderung helfen. Bei der Schamanen-Reise sinkt man in einen tiefen meditativen Zustand und man führt dem Körper durch sogenannte Reisen Energie zu. Hier wird mit Kraft-Tieren in verschiedenen Bewusstseinsebenen gearbeitet Genaue Preise und weitere Informationen zu den Kursen entnehmen Sie bitte der Website oder per Telefon bei Marina Yoga.