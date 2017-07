Importsteuer für Supercars senken

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 30.07.17

THAILAND: Die Vereinigung der unabhängigen Auto-Importeure und -Händler hat an das Finanzministerium appelliert, die Importsteuer für Luxusfahrzeuge und Supercars von 80 auf 30 Prozent zu senken.

Mit den jetzigen Steuern und Abgaben würden die Preise für diese Fahrzeuge um weit über 100 Prozent über denen in ihren Herkunftsländern liegen. Bei einer günstigen Besteuerung könnten die Händler des sogenannten Grauen Marktes eher mit autorisierten Unternehmen konkurrieren. Die Vereinigung verweist auf Malaysia, das nur eine 30-prozentige Steuer erhebe. Würde diese auch in Thailand gelten, käme es nicht zu so vielen falschen Deklarationen beim Zoll wie in der Vergangenheit.