PHUKET: Ein thailändischer Bauunternehmer ist verhaftet worden, der vor allem Ausländer um ihre Zahlungen für Eigentumswohnungen gebracht hat.

Der 46 Jahre alte Unternehmer war am Dienstag wegen angeblichen Betrugs festgenommen worden. Mehrere Käufer von Eigentumswohnungen der Emerald Development Group hatten Klage gegen das Unternehmen eingereicht. Der Geschäftsführer der Firma hatte angeblich nicht die Absicht, die Projekte abzuschließen, was zu Schäden von Hunderten von Millionen Baht gegenüber 300 Kunden führte. Das Unternehmen hat Projekte vor Ort und in Übersee angefangen, aber nicht fertiggestellt. Laut Generalmajor Surachet Hakpal, stellvertretender Leiter der Tourismuspolizei, wurden von den Kunden Geld eingesammelt und später mit fünf Agenten geteilt. Die meisten der geschädigten Parteien sind Ausländer. Die Polizei hat sie bereits über ihre Botschaften und Konsulate kontaktiert, damit sie Klagen gegen das Unternehmen einreichen können. Die unvollendeten Condominium-Projekte sind The Emerald Nirvana Paton-Kalim, The Emerald City Life Condo Patong, The Emerald Ao Nang Condominium (in Krabi), The Emerald Terrace Condominium und The Emerald Central Condominium.