Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.17

BANGKOK: Künftig will die Immigration mit biometrischen Geräten Kriminelle unter einreisenden Ausländern ausfindig machen. Derzeit werden die Pässe von Besuchern des Landes mit Namen auf einer „Schwarzen Liste“ abgeglichen, zudem werden Fingerabdrücke verglichen. Das jetzige System, so Generalleutnant Suthipong Wongpin als kommissarischer Leiter der Behörde, sei nicht effektiv. Kriminelle Elemente würden in ihr Heimatland zurückkehren und unter einem anderen Namen nach Thailand einreisen.

In der Nacht des 16. Oktober habe die Immigration einen Nigerianer festgenommen, der wegen Drogenhandels fünf Jahre im Gefängnis gesessen habe. Nach seiner Entlassung sei der Mann erneut nach Thailand gekommen und habe seine kriminellen Aktivitäten wieder aufgenommen. Deshalb würden die Beamten jetzt bei einem Verdacht verstärkt Fingerabdrücke kontrollieren. Mit biometrischen Geräten hingegen könnte über Gesichtserkennung und weitere Merkmale die Identifikation des Einreisenden sichergestellt werden.

Dem Generalleutnant zufolge geht seine Behörde besonders gegen ausländische Banden vor, gegen Chinesen (Taschendiebstahl, Kartenbetrug, Schmuckdiebstahl), Algerier (Taschendiebstahl), Filipino (Taschendiebstahl), Indonesier (Taschendiebstahl) und Nigerianer (Drogenhandel, Internetbetrug).