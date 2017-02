Von: Redaktion DER FARANG | 18.02.17

BERLIN (dpa) - Nach dem Klo und vor dem Essen: Hände waschen nicht vergessen! Das weiß doch jeder. Macht aber nicht jeder. Jedenfalls nicht immer oder nicht immer gründlich genug. Sonst würden wohl viel weniger Menschen krank werden. Denn das Händewaschen ist wichtig für unsere Gesundheit.

Eine Expertin weiß, warum: «Vor allem die Hände kommen im Alltag ständig mit Gegenständen und anderen Menschen in Berührung», erklärt sie. «Dabei werden unter anderem Mikroben über Hände aufgenommen.» Mit Mikroben sind winzige Lebewesen wie Pilze und Bakterien gemeint.

Bakterien kommen so ziemlich überall auf der Erde vor. Sie wohnen auch auf unserer Haut und in unserem Körper. Das ist zunächst nicht schlecht für uns. Im Gegenteil: Manche Bakterien stärken zum Beispiel unsere Abwehr-Kräfte. Andere helfen uns, Nahrungsmittel in Energie zu verwandeln. Jedoch gibt es auch Bakterien, die uns krank machen können. Diese Krankmacher nennt man auch Keime. «Die Hände sind wie ein bequemer Reisebus für Keime», sagt die Fachfrau.

Eine solche Reise geht in etwa so: Keime gelangen an unsere Finger, wenn wir nicht in den Ellenbogen, sondern in unsere Hände husten oder niesen. Oder wenn wir Lebensmittel wie rohes Fleisch berühren. Dann fassen wir eine Türklinke an, eine Tastatur oder betätigen einen Knopf. Überall, wo wir hinfassen, können die Keime dann landen.

«Fasst eine andere Person nun diese Fläche oder den Gegenstand an, gelangen die Erreger auch an ihre Hand», erklärt die Fachfrau. «Und da wir uns häufig an den Mund, die Nase oder die Augen fassen, können die Keime in den Körper eindringen.»

Ein anderer Weg: Jemand vergisst das Händewaschen, nachdem er auf dem Klo war. Anschließend bereiten die schmutzigen Finger in einer Küche Essen zu. So wandern Darmkeime von den ungewaschenen Händen an die Lebensmittel und anschließend in den Bauch anderer Leute. Auf diese Weise tragen wir mögliche Krankmacher durch die Welt.

Doch zum Glück gibt es ein einfaches Mittel, um die kleinen Biester von uns und von anderen fernzuhalten: Hände waschen. Mit schäumender Seife und klarem Wasser wandern sie ab in den Ausguss.

Aus demselben Grund waschen wir übrigens auch Kleidung, spülen Geschirr und putzen Oberflächen im Haushalt. Dadurch gelangen weniger unerwünschte Winzlinge in unseren Körper. Deshalb nicht vergessen, wenn du draußen warst oder Essen zubereiten möchtest: Hände waschen! Mehr als Wasser und Seife braucht es oft nicht, um gesund zu bleiben.