Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.17

Foto: The Nation

AYUTTHAYA: Ein sechs Jahre alter Junge ist in einem Schulbus vergessen worden und liegt im Koma in einem Krankenhaus.

Der Schüler hat nach Angaben der Polizei mehrere Stunden bei großer Hitze in dem abgeschlossenen Wagen verbracht. Er ist im Hospital an einem Beatmungsgerät angeschlossen und zeigt laut den Ärzten keine Reaktionen auf Reize.



Superintendent Satit Sangprapai von der Polizeistation Chang Yai sagte, der Schulbusfahrer werde sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens des Schulbusses ohne Lizenz verantworten. Der 57-Jährige entschuldigte sich und gab an, die volle Verantwortung für das Unglück zu übernehmen. Er ist nicht der erste Fahrer, der einen Schüler bei der Ankunft an der Schule im abgeschlossenen Auto vergessen hat. In den letzten Jahren hatte es mehrere Todesfälle gegeben.