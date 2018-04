Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.18

CHIANG MAI: Die Luftverschmutzung im Norden wird voraussichtlich zunehmen, weil in mehreren Provinzen das Verbot der Verbrennung im Freien endet.

Sowohl Wissenschaftler als auch Behörden warnen die Menschen, sich auf eine neue Welle von gefährlichem Dunst einzustellen. Währenddessen versichert das regionale Umweltamt 1 (Chiang Mai), es seien Maßnahmen geplant, das Verbrennen im Freien zu begrenzen. Somporn Chantara, Dozentin an der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Chiang Mai, sagte, die letzten Jahre hätten gezeigt, dass die Zahl der Gefahrenherde in den neun nördlichen Provinzen nach dem Ende des Verbrennungsverbots stark ansteigen und feine Partikel die Luft verschmutzen würden. Die Smog-Saison könnte länger und härter ausfallen, weil die Sommerstürme während Songkran die Situation nicht wie erhofft gelindert hätten, zitiert die „Nation“ Somporn.

Der Direktor des regionalen Umweltamtes 1 (Chiang Mai), Rapeesak Malairungsakul, erklärte, die rasante Zunahme der Gefahrenherde und der sich zuspitzende Smog sei ein regelmäßiges Problem geworden, da viele Menschen gleichzeitig ihre Felder abbrennen würden – sobald das Verbot ausgelaufen sei. Um dieses Problem zu mildern, hätten einige Provinzen, wie zum Beispiel Chiang Mai, lokale Vorschriften erlassen, um das Verbrennen zu kontrollieren.

Inzwischen ist das Verbot in sechs Provinzen abgelaufen - in Tak, Lampang, Nan, Phayao, Chiang Rai und Phrae. Das Verbot endet am Freitag in Lamphun und Chiang Mai sowie am 30. April in Mae Hong Son.