Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.16

CHIANG MAI: Aus China drängt eine Kaltfront in den Norden des Landes. Die Temperaturen sind gefallen und dichter Nebel behindert den Verkehr.

Behörden appellieren an Auto- und Motorradfahrer, ihre Geschwindigkeit zu drosseln bei einer Sichtweite von weniger als 15 Metern. Die weiterhin überfluteten Ackerflächen tragen maßgeblich zum starken Nebel bei.

Meteorologen sagen auch für die nächsten Tage und Nächte niedrigere Temperaturen voraus. Die Kälte setze in diesem Jahr früher ein und werde bis zum neuen Jahr anhalten. Die tiefsten Temperaturen mit unter 10 Grad werden für die Tage vor dem Neujahrsfest erwartet. Schon jetzt zeigt das Thermometer auf dem Doi Inthanon, Thailands höchstem Berg, in den frühen Morgenstunden nur acht Grad an. Ende des Jahres soll es dort Frost geben.

Mit Beginn der kühleren Jahreszeit und der Tourismussaison wurde der Nationalpark Phu Kraduen in der Provinz Loei wieder für Camper geöffnet. Seit Samstag können Besucher in dem Schutzgebiet übernachten. Allerdings werden nur bis zu 5.000 Urlauber zugelassen.