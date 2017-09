Von: Redaktion DER FARANG | 14.09.17

CHIANG MAI: Polizei und Mitarbeiter der Kinderschutz-Agentur haben in der Nordstadt einen Massage-Salon geschlossen, in dem ausländische Männer Sex kaufen konnten.

In dem Paradise Massage and Spa in Chang Moi Kao trafen die Beamten am frühen Dienstagmorgen fünf Jungen im Alter unter 18 Jahren an. Sie sollen Ausländer oral befriedigt haben, berichtet die Zeitung „Thai Rath“.

Als Beweis sichergestellt wurden Kondome, Gleitgels sowie zwei Alben mit den Fotos der Beschäftigten. Festgenommen wurden die beiden Besitzer des Massage-Salons, 32 und 47 Jahre alt. Sie werden sich wegen Förderung der Prostitution mit Jugendlichen unter 18 Jahren verantworten müssen.