Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.18

BANGKOK: Im Ausland arbeitende Thais haben nach Angaben der Staatsbank im Vorjahr 126 Milliarden Baht an ihre Familien übersandt.

In 2017 verdienten fast 62.000 Thailänder, 49.278 Männer und 12.596 Frauen, ihr Geld in Übersee. Davon die meisten in Taiwan, Japan, Südkorea und Israel. Ein 46 Jahre alter Mann aus Sukhothai schafft seit 20 Jahren im Ausland und ist seinem Schicksal dankbar. Er sagte der „Bangkok Post“, so habe er seiner Familie ein angenehmes Leben bieten können – mit Haus, Auto und Rücklagen. Er hat in Taiwan, Deutschland, Russland und der UAE gearbeitet und hat jetzt einen Job in Singapur angenommen, auf einer Tunnelbaustelle. In Übersee lässt sich erheblich mehr verdienen als im Königreich. In Israel liegen die Gehälter bei umgerechnet 48.000 Baht, in Südkorea zwischen 29.400 und 40.000 Baht. Arbeitsuchende Thais fallen allerdings zu oft auf Vermittler mit zu hohen Gebühren oder Betrüger herein.