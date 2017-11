Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.17

Der Rong-Kluea-Markt nahe der kambodschanischen Grenze in Aranyaprathet. Foto: The Nation

SA KAEO: Beamte der Einwanderungsbehörde der Provinz Sa Kaeo im Osten Thailands haben auf dem bei Touristen und Visa-run-Reisenden beliebten Markt Rong Kluea an der Grenze zu Kambodscha in Aranyaprathet 14 Ausländer wegen illegalen Grenzübertritts festgenommen.

Bei einer Routinepatrouille gegen 6 Uhr morgens stießen Immigrationsbeamte in einem angemieteten Zimmer nahe dem Markt auf acht Männer und sechs Frauen aus Kambodscha. Sie konnten keine Reisedokumente vorweisen und erklärten einem Dolmetscher, dass sie jeweils 2.500 Baht an einen kambodschanischen Schleuser gezahlt hätten, der sie an einem abgelegenen Ort im Tambon Khok Sung über die Grenze führte. Danach seien sie in einem Geländewagen zum Markt gebracht worden, um auf die Weiterreise nach Ayutthaya zu warten, wo man ihnen Bauarbeiter-Jobs in Aussicht gestellt hatte.

Die illegalen Migranten wurden zur Einwanderungsbehörde Sa Kaeo abtransportiert und werden in ihr Heimatland abgeschoben.