Von: Redaktion DER FARANG | 16.05.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Spezialeinheit DSI hat zwei Briten und einen Thai verhaftet, weil sie im Internet Spiele der englischen Premier League illegal gezeigt hatten.

Verhaftet wurden die drei Männer im Alter zwischen 33 und 39 Jahren bereits am 10. Mai auf Betreiben des Rechteinhabers Football Association Premier League Ltd (FAPL). Laut dem stellvertretenden DSI-Chef Major Suriya Singhakol hat die Polizei fünf Häuser bzw. Apartments in Bangkok, Samut Prakan und Nonthaburi durchsucht und neun Computer, 40 Set-Top-Boxen und drei Handys sichergestellt.

Die Festgenommenen hatten die Fußballspiele auf der Website 365sport.tv gezeigt. Weitere Webpages waren Thaiexpat.tv, Hkexpat.tv, Inoexpat.tv, Vietexpat.tv und Euroexpat.tv, berichtet die „Nation“. Verkauft wurden IPTV-Set-Top-Boxen an Kunden in Thailand, weiteren asiatischen Staaten und Europa. Für die Übertragung mussten monatlich Gebühren gezahlt werden. Die Verhafteten haben gegen das Computerstrafgesetz und gegen das Gesetz zum Schutz des Urheberrechts verstoßen und dem Rechteinhaber FAPL einen Schaden in Höhe von 100 Millionen Baht verursacht. Die beiden Briten wurden inzwischen gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß gesetzt.