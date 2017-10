Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.17

NAKHON RATCHASIMA: Im Bezirk Bua Yai ist der Polizei ein Pick-up mit 508 Kilogramm Crystal Methamphetamin oder „Ice“ im Straßenverkaufswert von über einer Milliarde Baht in die Hände gefallen.

Ein 30 Jahre alter Kurier aus Nakhon Phanom wurde wenig später am Bahnhof in Bua Yai festgenommen. Er sagte aus, er und ein Freund hätten von einem Dogenhändler für 20.000 Baht den Auftrag erhalten, das Rauschgift mit einem Pick-up von Nakhon Phanom zu einem unbestimmten Ziel zu bringen. Sie hätten die Strecke über Sakon Nakhon, Kalasin und Maha Sarakham nach Nakhon Ratchasima nehmen sollen.

Den Ablauf des Einsatzes schilderte der nationale Polizeichef General Chakthip Chaijinda am Dienstag vor den Medien. Der Erfolg sei der Zusammenarbeit mehrerer Agenturen zu verdanken. Die Polizei habe am 15. Oktober nachts einen Checkpoint errichtet. Später habe ein Pick-up-Fahrer kurz vor der Kontrollstelle gedreht, dann sei er geflüchtet. Nach Mitternacht am 16. Oktober berichteten Dorfbewohner, zwei Männer hätten an einem Tempel einen Eintonner abgestellt und sich dann entfernt. In dem Pick-up fanden Polizisten und Soldaten 508 Stangen Crystal Methamphetamin, jede wog ein Kilogramm. Die Drogen waren in Düngemittelsäcken versteckt. Die Ermittler nahmen Fingerabdrücke und DNA für ihre Beweisführung und fahnden nach dem zweiten Kurier.