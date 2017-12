Von: Redaktion DER FARANG | 02.12.17

BASEL (dpa) - Nach dem Entgleisen eines aus Hamburg kommenden ICE-Zuges im Bahnhof Basel soll sich der Bahnverkehr in die Schweiz am Samstagmittag wieder normalisieren. Ab etwa 13.00 Uhr werde der Bahnhof wieder voll in Betrieb gehen können, teilten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am Freitag mit. Der wichtige deutsch-schweizerische Grenzbahnhof war nach dem Vorfall am Mittwoch wegen Aufräumarbeiten nur eingeschränkt nutzbar. Der Fernverkehr aus Deutschland endete im Badischen Bahnhof von Basel. Zugpassagiere mussten die vier Kilometer lange Strecke zum Bahnhof Basel mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen.

Die Ursache für das Entgleisen von drei Waggons des ICE ist weiter unbekannt. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. Verletzt wurde niemand.