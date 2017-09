Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 28.09.17

CHACHOENGSAO: Toyota will den Bau von Hybrid-Fahrzeugen (HEV) beschleunigen und diese Wagen um 2 bis 12,5 Prozent preiswerter anbieten. Denn das Board of Investment hat den Antrag des japanischen Autobauers auf steuerliche Vergünstigungen bei Herstellung von Hybrid-Fahrzeugen bewilligt.

Toyota wird allerdings nicht mehr in diesem Jahr im Werk Chachoengsao weitere Hybrid-Modelle montieren. Die ersten neuen Wagen sollen in 2018 Premiere haben. Bisher stellt Toyota nur den Camry als Hybrid her. Auch der Preis für dieses Modell soll sinken. Die Regierung hat Steuernachlässe zwischen fünf und acht Jahren für Hybrid- und Plug-in-Hybrid- sowie Elektrowagen beschlossen.