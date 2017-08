Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.17

WASHINGTON (dpa) - Hurrikan «Harvey» gewinnt auf seinem Weg Richtung US-Staat Texas immer mehr an Kraft. Das Nationale Hurrikanzentrum stufte den Sturm am Freitag (Ortszeit) eigenen Angaben zufolge auf die vierte und damit zweithöchste Kategorie der Hurrikan-Skala hoch. Die Winde erreichten Geschwindigkeiten zwischen 185 und 233 Stundenkilometern. Den Prognosen zufolge soll «Harvey» am späten Freitagabend oder frühen Samstagmorgen auf Land treffen. Sein Auge sei derzeit über dem Golf von Mexiko rund 100 Kilometer von der Küste entfernt.

US-Präsident Donald Trump wies «Harvey» derweil als Katastrophe aus. Auf Anfrage des Gouverneurs von Texas habe er die sogenannte Katastrophen-Proklamation unterzeichnet, durch die Regierungsgelder für Hilfsmaßnahmen verfügbar würden, schrieb er auf Twitter.

Der Hurrikan könnte zum schwersten Sturm in den USA werden, seit vor zwölf Jahren «Katrina» die Stadt New Orleans und die umliegende Gegend verwüstet hatte. Betroffen ist ein von insgesamt 16 Millionen Menschen bewohntes Gebiet zwischen der Stadt Brownsville und Houston mit einem Küstenstreifen von etwa 560 Kilometern Länge. Für die Einwohner von sieben Bezirken an der Küste wurde eine Evakuierung angeordnet, sie müssen sich dem aber nicht beugen. In der Hafenstadt Corpus Christi mit gut 300.000 Einwohnern ist nach Angaben von Reportern vor Ort und der Zeitung «Caller Times» das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren.

Viele Menschen flüchteten sich von der Küste in Richtung der Städte San Antonio oder Austin im Landesinneren, die aber ebenfalls von den Ausläufern «Harveys» erreicht werden könnten. Die Auswirkungen sollen bis hinauf nach New Orleans zu spüren sein.

Texas erlebte seinen letzten Hurrikan 2008, er trug den Namen «Ike». Damals starben dort sowie in Louisiana und Arkansas 21 Menschen. «Ike» gilt als vergleichsweise kleiner Hurrikan.