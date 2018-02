Von: Björn Jahner | 04.02.18

PATTAYA: Die Stadtverwaltung hat die Rechnung für ihre jahrelange Untätigkeit zur Behebung der zunehmenden Probleme auf Koh Larn präsentiert bekommen.



Die Pattaya vorgelagerte Badeinsel stellt das wichtigste Ausflugsziel der Touristenmetropole dar und hat ihre Kapazitätsgrenze längst erreicht. Bei einem Inspektionsbesuch der City Hall konnte sich Bürgermeister Anan Charoenchasri über die dringendsten Probleme persönlich vor Ort überzeugen.



Vorausgegangen waren zahlreiche Beschwerden über die marode Infrastruktur, illegale Landinbesitznahme, mangelhafte Wasserversorgung und die sich zuspitzende Müllkrise. So rottet auf der Insel seit Jahren ein über 50.000 Tonnen großer Müllberg auf 12 Rai ungeschützt vor sich hin, da zu wenig Barken bereitstehen, den stinkenden Unrat zum Festland abzutransportieren. Zwar hat der Stadtrat kürzlich ein Budget genehmigt, um weitere Lastkähne anzuschaffen, doch wann dies geschieht und was mit dem Müll schlussendlich geschehen soll, darüber hüllen sich die Verantwortlichen bisher noch in Schweigen.



Pattayas Bürgermeister hingegen, scheint sich augenscheinlich mehr für die vielen illegal errichteten Gebäude zu interessieren, ganz im Sinne der Junta, entschieden gegen illegale Landinbesitznahme vorzugehen. Gemäß Anan, befinden sich hunderte Bebauungen auf der Insel, die ohne behördlicher Genehmigung auf öffentlichem Land errichtet wurden, weshalb er eine Überprüfung der Landbesitzurkunden angekündigt hat.