Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.18

Kläffende Straßenhunde bringen einen Leser um den Schlaf:

Hallo DER FARANG, ich lebe jetzt einige Zeit in Hua Hin und es ist eine Plage mit den wilden Hunden. Nachts Gebelle, am Tage wird man angegriffen und keiner tut etwas. Viele Touristen kommen schon nicht mehr wegen dem Hundelärm. Ich habe wirklich viel gesehen in Thailand, aber die Hunde sind in Hua Hin eine Plage.

R. Wilczewski

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!