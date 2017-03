Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.17

PATTAYA: Tierfreunde haben Beamte der Polizeistation Nongprue scharf kritisiert, weil sie kambodschanische Bauarbeiter, die offenbar Straßenhunde einfangen und verspeisen, nicht verhaftet haben.

Die alarmierte Polizei verwarnte die Kambodschaner, ihr Verhalten sei nicht hinzunehmen. Die Beamten sagten, sie könnten für weitere Ermittlungen die Baustelle hinter dem Sportkomplex in Huay Yai nicht betreten, weil dort das Militär das Sagen habe. Tierfreunde schätzen, dass in den letzten Wochen mindestens 30 Hunde verschwunden sind. Eine 38 Jahre alte Frau, die die Straßenhunde täglich füttert und sie medizinisch versorgt, glaubt, dass jeden Tag ein Tier eingefangen und in die Töpfe der kambodschanischen Bauarbeiter wandert. Vor wenigen Tagen beobachtete sie einen Hund, der aus der Baustelle rannte – mit einer Schlinge um den Hals. Eine andere Tierliebhaberin berichtete der Nachrichtenplattform „77 Jowo“, die Ausländer würden Straßenhunde jeden Tag jagen.