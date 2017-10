Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.17

PATTAYA: Im Big Fish Restaurant im Siam@Siam Design Hotel Pattaya, Second Road wird im Oktober eine Meeresfrüchte-Promotion angeboten.

Zackenbarsch.

Unter dem Motto „The way you like it“ wird ein Menü mit wahlweise kanadischem Hummer oder Zackenbarsch angeboten.

Ausgewählt werden können zwei Beilagen, im Angebot stehen: Sashimi, Grillgemüse, Reis, gemischter Salat mit Dressing, Pommes-frites, Kartoffelpüree, gegrillter Maiskolben, eingelegte Pilze in Essig und Olivenöl.

Der Preis für das Wunschmenü wird per Gewicht berechnet: Hummer 330 Baht pro 100 Gramm und Zackenbarsch 110 Baht pro 100 Gramm.

Reservierung, Tel.: 038-930.600, E-Mail: fbsec@siamatpattaya.com.

Infos: www.siamatpattaya.com.