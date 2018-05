Von: Redaktion DER FARANG | 23.05.18

BANGKOK: Die Behörden sollten sofort alle Anklagen fallen lassen und 14 pro-demokratische Aktivisten, die am Dienstag friedlich gegen die Militärherrschaft demonstriert hatten, bedingungslos freilassen, hat Human Rights Watch am Mittwoch gefordert.

Die 14 Frauen und Männer werden wegen Aufruhr angeklagt, die mit einer maximalen Haft von sieben Jahren bestraft werden kann, weiter sollen sie das Verbot der Junta von politischen Zusammenkünften von mehr als fünf Personen verletzt haben. „Die Festnahme von friedlichen Demokratieaktivisten, die zu freien und fairen Wahlen aufrufen, zeigt, dass Thailands Militärjunta nicht die Absicht hat, seine unterdrückerische Herrschaft zu lockern“, sagte Brad Adams, Asien-Direktor der nicht-staatlichen Menschenrechtsorganisation Human Right Watch. Es mache Premierminister General Prayuth Chan-o-chas selbsternannte Verpflichtung, Thailand zur Demokratie zurückzubringen, zum Gespött. Human Right Watch erinnert an das internationale Menschenrechtsgesetz, das 1996 von Thailand ratifiziert worden war. Es schütze das Recht auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung.

Am Dienstag fand vor dem Gebäude der Vereinten Nationen eine friedliche Kundgebung zum vierten Jahrestag des Militärputsches von 2014 statt. Die Polizei löste die Demonstration auf und verhaftete Anführer und Mitglieder der „We Want Election“-Bewegung, nachdem sie eine Erklärung verlesen hatten, die den regierenden Nationalen Rat für Frieden und Ordnung (NCPO) aufforderte, alle Einschränkungen der Grundfreiheiten aufzuheben und die versprochenen Wahlen im November abzuhalten.

Die 14 pro-demokratischen Aktivisten, die in der Polizeistationen Phayathai und Chansongkram in Bangkok festgehalten werden, sind: Nutta Mahattana, Chonthicha Janwrew, Anon Numpa, Rangsiman Rom, Sirawith Seritiwat, Piyarat Chongthep, Ekachai Hongkangwan, Chokchai Paiboonratchata, Kiri Khanthong, Putthaising Pimchan, Roj Trong-Ngarmrak, Viset Sangkhavisit, Pattarapol Jankot und Prasong Wangwan.