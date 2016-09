Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 16.09.16

NARATHIWAT: Bei der Landung in einer Militärbasis stürzte am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Militärhubschrauber ab. Alle vier Crewmitglieder erlitten Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der in den USA gebaute Huey-Helikopter aus der Vietnam-Zeit kam vom Taksin Rajanives-Palast und sollte Maj. Gen. Ekarat Charngkaew, Kommandeur der Narathiwat Soecial Task Force, und Col. Pasit Charnleka, Kommandeur der Ranger Task Force 46, abholen. Sie wollten ein Camp der Ranger im Bezirk Ra-ngae besuchen. Weil offenbar das Hydrauliksystem versagte, hatte der Pilot den Hubschrauber nicht mehr unter Kontrolle. Beim Aufschlag geriet er in Flammen. Die zwei Piloten und zwei Techniker konnten den Helikopter rechtzeitig verlassen, bevor er explodierte. Der UH-1H-Hubschrauber war in Lopburi stationiert.