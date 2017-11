Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.17

HUA HIN: Nach stundenlangen heftigen Niederschlägen in der Nacht zum Dienstag standen weite Teile der Touristenstadt unter Wasser.

Der Starkregen setzte gegen 2 Uhr ein und wurde am Dienstagmorgen von einem Sturm abgelöst. Überschwemmungen wurden vor allem in tiefer gelegenen Gebieten gemeldet, so von der Phetkasem Road Soi 122, an der True Arena, weiter an den Sois 102 und 94, berichtet Thai Visa. Das Wasser stand in einigen Stadtteilen so hoch, dass keine Fahrzeuge passieren konnten. So am Einkaufszentrum Bluport, zwischen dem Market Village und dem Hospital San Paulo, weiter am Big C sowie im Norden der Stadt an der Soi 6. Schulen mussten geschlossen werden, Bewohner der Soi 112 hatten lange Zeit keinen Strom. Total überflutet war die sogenannte Canal Road in Khao Takiab.