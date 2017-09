HUA HIN: Im Queen's Park, Phetchkasem Road Soi 35 (schräg gegenüber Immigration), wird von Freitag, 29. September bis Sonntag, 1. Oktober, 17 bis 22 Uhr, das Hua Hin Food Festival 2017 veranstaltet.

Auch in diesem Jahr werden wieder viele in Hua Hin ansässige Clubs, Verbände und Restaurants auf einer großen Marktmeile unzählige Leckerbissen anbieten. Vorführungen im Früchte- und Gemüseschnitzen sorgen für Kurzweil, in den Abendstunden werden Konzerte mit bekannten thailändischen Musikern organisiert. Der Eintritt ist frei.