HUA HIN: Die Provinzverwaltung Hua Hin begrüßt den Plan des Department of Marine and Coastal Resources, ab dem 1. November ein Rauchverbot über 20 Strände des Landes zu verhängen, so auch im königlichen Seebad.

Hua Hins Gouverneur Nopporn Wuttikul sprach der Behörde seine ganze Unterstützung zu. Für Raucher, die den Griff zum Glimmstängel nicht lassen können, sollen Raucherzonen in Strandnähe eingerichtet werden, damit sie keine Zigarettenstummel an den Stränden hinterlassen. Wer gegen das Rauchverbot verstößt, muss mit einer Strafe in Höhe von 100.000 Baht und/ oder einem Jahr Haft rechnen.