Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.17

NEW YORK (dpa) - Mindestens 288 Rohingya-Dörfer in Myanmar sind nach Angaben von Menschenrechtlern seit Ende August niedergebrannt worden. Satellitenbilder zeigten Zehntausende zerstörte Häuser, die vorwiegend von Angehörigen der muslimischen Minderheit bewohnt gewesen seien, teilte die Organisation Human Rights Watch (HRW) in New York am Dienstag mit. In einigen Orten sei zu sehen, dass direkt neben zerstörten Rohingya-Siedlungen Dörfer der überwiegend buddhistischen Rakhine-Volksgruppe intakt geblieben seien.

Nach Angriffen auf 30 Polizei- und Militärposten am 25. August durch eine Rohingya-Miliz hatte Myanmars Armee im Bundesstaat Rakhine nach eigenen Angaben «Räumungsoperationen» durchgeführt. Seitdem flohen nach UN-Angaben mehr als 580.000 Rohingya in das Nachbarland Bangladesch.

Menschenrechtler werfen dem ehemaligen Birma eine «ethnische Säuberung», also eine systematische Vertreibung der staatenlosen Minderheit, vor. Die Angaben lassen sich wegen des fehlenden Zugangs zur betroffenen Region bislang nicht unabhängig überprüfen.

«Das birmanische Militär hat Hunderte Rohingya-Dörfer zerstört sowie getötet, vergewaltigt und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, was die Rohingya dazu gezwungen hat, um ihr Leben zu fliehen», sagte laut Mitteilung der stellvertretende Asien-Direktor von HRW, Phil Robertson.

Von HRW hieß es zudem, einige der Angriffe auf Rohingya-Dörfer hätten nach dem 5. September stattgefunden, als nach Aussage von Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi die «Räumungsoperationen» angeblich beendet worden waren.