Von: Björn Jahner | 15.11.17

PATTAYA: Die Hochsaison wird in Pattaya in diesem Jahr gleich mit zwei Großveranstaltungen eingeläutet: der ASEAN International Fleet Review 2017 (13. bis 22. November) und der Ocean Marina Pattaya Boat Show (23. bis 26. November).

Das hat zur Folge, dass die meisten Hotels der Touristenmetropole in den nächsten Wochen voll belegt sind. Gemäß Sanpetch Suphabawornsathian, Leiter der Hotelier's Association of the Eastern Seaboard, erfreuen sich insbesondere die Hotels im Stadtgebiet während der militärischen Großveranstaltung aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Verbandes Südostasiatischer Nationen, kurz ASEAN, einer Auslastung von bis zu 90 Prozent. Der Großteil der Gäste sollen Sanpetch folgend Familien sein, die Buchungen erfolgten fast ausschließlich online oder über soziale Netzwerke.



Viele Stammgäste hingegen, die jedes Jahr in diesem Zeitraum ihren Urlaub in Pattaya verbringen, beklagen horrende Übernachtungspreise, die teilweise auf das Dreifache des Normalpreises angehoben wurden.

