Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.17

BANGKOK: Festgenommen hat die Polizei zwei Brüder aus dem Iran und zwei Filipina als Hoteldiebe.

Die 31 und 32 Jahre alten Frauen hatten in Fünf-Sterne-Hotels Zimmer bezogen. Die Iraner kundschafteten von diesen Räumen aus die Lage und drangen in benachbarte Hotelzimmer ein. Die Filipina sagten vor der Polizei aus, sie hätten jedes Mal 1.000 Baht bekommen. Nach Angaben des Bangkoker Polizeichefs Generalleutnant Charnthep Sesawet sollen die Vier in mindestens fünf Hotels in Bangkok, Pattaya und Chonburi Safes aufgebrochen und Gäste bestohlen haben, vorwiegend ausländische Urlauber.

Die beiden Frauen waren am 28. November verhaftet worden, als sie die Immigration an der Soi Suan Phu in Bangkok aufsuchten. Bei ihrer Vernehmung nannten sie die Namen der beiden Iraner. Der 40 Jahre alte Bruder wurde am letzten Samstag in Nakhon Ratchasima, der andere 49-jährige Ausländer vor dem Le Meridian Hotel im Bangkoker Bezirk Silom geschnappt. Bei den Männern fanden die Beamten ausreichend Beweise für die Diebstähle. Der jüngere Iraner lebte seit Jahren illegal in Thailand und ist in Nakhon Ratchasima mit einer Thai verheiratet. Laut der Polizei war er bereits im Jahr 2004 wegen ähnlicher Strafteten verhaftet und zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach der Entlassung wurde er ausgewiesen, reiste aber unter einem anderen Namen wieder nach Thailand ein.