KRABI: Ein Speedboot des Sofitel Krabi Phokeethra Golf and Spa Resort ist samt Besatzung verschwunden.

Das Boot wurde in der Bucht vor dem Koh Kwang Beach nahe des Hotels geankert. Ein Mitarbeiter des Hotels bemerkte am Freitag gegen 10 Uhr, dass das Boot verschwunden war und rief die Polizei. Die Beamten schließen nicht aus, dass das zweimotorige Glasfaserboot samt Crew entführt wurde, so sendet die Yacht kein GPS-Signal mehr.