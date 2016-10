Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.16

BANGKOK: Bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Suvarnabhumi haben Immigrationpolizisten den Aktivisten Joshua Wong aus Hong Kong festgenommen. Er wird auf dem Airport bis zu seinem Rückflug nach Hong Kong festgehalten.

Joshua Wong hatte sich im Jahr 2014 als Studentenführer bei den „Regenschirm-Protesten“ für mehr Demokratie in Hong Kong eingesetzt und die Proteste angeführt. Er ist Gründer der Hongkonger Partei Demosisto. Diese hat am Mittwoch in einer Stellungnahme die Festnahme des 19-Jährigen scharf verurteilt und seine umgehende Freilassung gefordert.

Joshua Wong war auf Einladung des thailändischen Studentenaktivisten Netiwit Chotipatpaisal nach Bangkok geflogen, um zum 40. Jahrestag der blutigen Niederschlagung einer Studentendemonstration durch das Militär am 6. Oktober 1976 am Mittwochabend in der Universität Chulalongkorn zu sprechen.

Netiwit hatte auf dem Airport Suvarnabhumi bis 3 Uhr morgens gewartet. Die Maschine der Emirates Airline mit Joshua Wong war am Dienstag um 23.45 Uhr gelandet. Touristenpolizisten sollen dem Thai die Verhaftung des Aktivisten auf Betreiben Pekinger Behörden mitgeteilt haben.