HONGKONG/TOULOUSE (dpa) - Der Flugzeugbauer Airbus hat sich in Hongkong eine Bestellung über neun Langstreckenjets gesichert.

Die Fluggesellschaft Hong Kong Airlines habe die Maschinen vom Typ A330-300 fest geordert, teilte der Boeing-Rivale aus Toulouse am Donnerstag mit. Die asiatische Fluglinie hat den Angaben zufolge bereits 27 Exemplare des Modells in der Passagier- und Frachtversion in Betrieb. Der neue Auftrag hat laut Preisliste einen Gesamtwert von 2,3 Milliarden US-Dollar (2,0 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen Rabatte im zweistelligen Prozentbereich üblich.