Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.17

PATTAYA: Die Premiere der Fähre Pattaya-Hua Hin fiel buchstäblich ins Wasser. Wegen der aufgewühlten See im Golf von Thailand fuhr der Katamaran Royal 1 am Sonntagmorgen aus Sicherheitsgründen nicht vom Hafen Bali Hai in Pattaya nach Hua Hin.

Rund 200 enttäuschte Passagiere wurden auf den Montag vertröstet. Die ersten hatten bereits um 5 Uhr morgens vor dem Steg Schlange gestanden, denn bis einschließlich 15. Januar ist die Überfahrt kostenlos. Die Personenfähre sollte um 8.30 Uhr starten. Aekarat Khantharo, Direktor der Marinebehörde in Pattaya, und das Unternehmen Royal Passenger Liner hatten sich zur Absage entschlossen, weil das Meteorologische Amt für den Golf von Thailand einen bis zu vier Meter Wellengang vorausgesagt hatte, höher als die Fähre widerstehen kann. Der Katamaran darf nur bei bis zwei Meter hohen Wellen auslaufen. Preecha Tantipura, Geschäftsführer der Royal Passenger Liner, unterstrich denn auch, die Sicherheit der Passagiere habe Vorrang. Meteorologen sagen auch für die nächsten Tage eine raue See voraus.