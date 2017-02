Hoher Richter in China kritisiert Trump als «Feind des Rechtsstaates»

Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.17

Peking (dpa ) - Ein Richter des höchsten chinesischen Gerichts hat Donald Trump als «Feind des Rechtsstaats» kritisiert. Er reagierte auf die abwertenden Äußerungen des US-Präsidenten an dem Richter James Robart aus Seattle, der sein Einreiseverbot für Bürger aus islamisch geprägten Ländern ausgesetzt hatte. Richter He Fan beklagte in einem Beitrag über die Online-Plattform WeChat einen Mangel des US-Präsidenten an Respekt vor dem Rechtssystem, was am Dienstag in Chinaforen aufgegriffen wurde.

Sein Plädoyer hat nämlich einen entscheidenden Haken: Gerichte in China sind anders als in den USA nicht unabhängig und folgen der Linie der Parteiführung, was gerade Bürgerrechtler oft mit hohen Haftstrafen zu spüren bekommen. Erst vor vier Wochen hatte sein Chef, der Oberste Richter Zhou Qiang, noch vor «schädlichen Ideen» aus dem Westen wie «Gewaltenteilung» und «Unabhängigkeit der Justiz» gewarnt.

Dennoch argumentierte Richter He Fan: «Dass der Präsidenten eines Landes, das sich als die größte Demokratie betrachtet, einen Angriff gegen einen Richter führt und sein Vizepräsident und seine Parteimitglieder ihn verteidigen, macht aus ihm nichts anderes als einen Bösewicht ohne Würde.» Er verglich die Missachtung der Justiz mit Fällen in China, wo jüngst zwei Richter ermordet worden waren.