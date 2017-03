KOH SAMUI: Keinen einfachen Jahresbeginn verzeichneten Hoteliers und Strandbar-Besitzer in den ersten beiden Monaten dieses Jahres.

Zunächst die Monsunfluten im Januar und später ungewöhnlich lange anhaltende hohe Wellen machten ein Bad im Meer zeitweise unmöglich. In Chaweng und Lamai mussten Strandliegestühle fast täglich wegen der unruhigen See in Sicherheit gebracht werden. Auch die Sicht bei Schnorchelausflügen blieb eingetrübt und erst zum Ende des Februars besserten sich die Bedingungen spür- und sichtbar.

In der zweiten Monatshälfte stiegen endlich auch die Temperaturen an und die Sonne strahlte wieder vom Himmel. Alle hoffen nun auf einen versöhnlichen Abschluss dieser verkorksten Hochsaison.