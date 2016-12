Von: Alexander Sturm (dpa) | 17.12.16

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bei der Lufthansa kehrt einfach keine Ruhe ein. Zwar kommt nun in den Tarifkonflikt mit den Piloten endlich Bewegung. Doch schon gibt es eine neue Baustelle: Bei der Tochter Eurowings droht ein anderer Streit zu eskalieren.

Zwei Schritte vor, einen zurück - so muss sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr dieser Tage fühlen. Zwar kommt er im Tarifkonflikt mit der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) voran. Beide Seiten wollen nun über einen Schlichter eine Einigung erreichen. In dem seit Jahren anhaltenden Dauerstreit mit inzwischen sage und schreibe 14 Streikrunden ist das ein Hoffnungsschimmer. Doch nun sorgt die nächste Baustelle für Ärger.

Bei Eurowings rangeln gleich zwei Gewerkschaften mit dem Unternehmen um eine Lösung. Dort beanspruchen Verdi und die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo), die stärkere Gewerkschaft zu sein. Zwar hatte Verdi jüngst einen Abschluss mit Eurowings erreicht. Doch mit dem ist Ufo nicht einverstanden, man konnte sich nicht auf einen einheitlichen Tarifvertrag für rund 460 Flugbegleiter bei Eurowings Deutschland verständigen. Nun droht der Streit nach den Ufo-Streiks im Oktober erneut zu eskalieren.

So rückt der Fortschritt im Streit mit den 5400 Lufthansa-Piloten fast in den Hintergrund. Dabei wäre eine erfolgreiche Schlichtung ein wichtiges Signal an Passagiere und Aktionäre. Dort droht sich der Eindruck festzusetzen, das bei Lufthansa immer irgendwo gestreikt wird und kein Urlaubsflug und keine Geschäftsreise sicher ist. Das Vertrauen der Kunden schwinde, hatte Vorstand Harry Hohmeister jüngst gewarnt. Die mittelfristigen Buchungszahlen gingen zurück.

Die Zeit drängt also. Bis Ende Januar soll nun eine Einigung über den Vergütungstarifvertrag her, zu dem es seit Jahren keine Übereinkunft gibt. 2012 lief der Vertrag aus, seither beharken sich Piloten und Lufthansa. Nun geht es in der Schlichtung «nur» um Vergütungsfragen. Andere Themen wie die Übergangsversorgung oder Betriebsrenten kommen nicht zur Sprache.

Ein VC-Sprecher betonte, mit der Konzentration auf die Gehälter seien die Verhandlungen nicht mehr so kompliziert. Der 31. Januar sei ein «durchaus realistischer Zeitraum» für eine Lösung. Auch Lufthansa gibt sich zuversichtlich. «Wir wollen einen langfristigen Tariffrieden erreichen», erklärt Personal-Vorstand Bettina Volkens.

Doch das Dauerringen trifft Lufthansa zur Unzeit. Auf der Langstrecke setzen ihr arabische Airlines zu und auf der Kurzstrecke immer mehr Billigflieger wie Ryanair, Easyjet oder Norwegian. Ryanair will künftig gar von der Lufthansa-Heimatbasis Frankfurt starten.

Lufthansa-Chef Spohr will daher schnellstens Eurowings ausbauen. Die Billigtochter operiert vor allem dank niedrigerer Pilotengehälter mit geringeren Kosten, steckt aber mit Gesellschaften wie Eurowings und Germanwings in der Verlustzone. Immerhin kommt nun mit Brussels Airlines die erste externe Airline dazu. Lufthansa übernimmt sie bis Anfang Januar. Spohr lobte die «wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen.»

Die belgische Fluggesellschaft ist für Lufthansa wegen der EU-Beamten und Lobbyisten in Brüssel attraktiv, die viel Geld für Flüge ausgeben. Zudem bringt Brussels Verbindungen nach Afrika mit, wo Lufthansa relativ schwach vertreten ist. Ab 2017 mietet Lufthansa zudem 38 Jets von Air Berlin samt Besatzung vor allem für Eurowings.

Doch der Ausbau der Tochter bringt die Piloten von VC auf die Barrikaden. Ihre Furcht: Die schlechteren Konditionen bei Eurowings könnten sich im gesamten Konzern ausbreiten und alte Privilegien der Piloten im Konzerntarifvertrag (KTV) weiter zurückdrängen. Schon seit Jahren stellt Lufthansa keine Piloten mehr zu KTV-Bedingungen ein.

So stehen dem Konzern selbst im Fall einer erfolgreichen Schlichtung bei den Piloten noch viele Konflikte bevor - etwa über die Betriebsrenten oder die üppige Übergangsversorgung, wenn diese vorzeitig in der Rente gehen. Nach einer Einigung über die Vergütung wären das die nächsten Themen, die abgearbeitet werden müssen. Für Spohr gibt es also noch viele harte Nüsse zu knacken.