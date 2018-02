Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.18

WASHINGTON (dpa) - Die USA haben im ersten Amtsjahr von Präsident Donald Trump noch einmal deutlich mehr Waren importiert als exportiert. Wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte, legte der Fehlbetrag 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 566 Milliarden Dollar zu. Damit war das Defizit so hoch wie zuletzt 2008, als die Finanzkrise die US-Wirtschaft erschütterte.

Dass die USA seit Jahrzehnten mehr Güter aus dem Ausland beziehen als sie selbst exportieren, ist ein großes Thema der US-Regierung. Trump wertet die hohen Einfuhrüberschüsse negativ, weil sie aus seiner Sicht Arbeitsplätze in den USA vernichten. Länder mit hohem Handelsüberschuss wie China oder Deutschland profitierten dagegen.

Daher will Trump entgegen Warnungen vieler Ökonomen durch Neuverhandlungen von Handelsabkommen und hohe Einfuhrzölle das Handelsbilanzdefizit senken. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 hat sich die Lage verschlechtert. Im Handel mit China war das US-Defizit 2017 sogar so hoch wie nie zuvor - es stieg um gut 8 Prozent auf 375,2 Milliarden Dollar.

Und Besserung ist nicht in Sicht: Allein im Monat Dezember legte das gesamte US-Defizit gegenüber dem Vormonat um 2,7 Milliarden auf 53,1 Milliarden Dollar zu. Das Monatsdefizit war damit so hoch wie zuletzt im Oktober 2008.