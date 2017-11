Von: Björn Jahner | 26.11.17

HUA HIN: Die Proud Real Estate Co., im Besitz des ehemaligen Politikers Suwat Liptapanlop, setzt ihre massiven Investitionen in die Infrastruktur Hua Hins fort und hat den ebenfalls im Familienbesitz befindlichen Vana Nava Hua Hin Water Jungle für 1,8 Milliarden Baht um ein Hotel ergänzt.

Das Holiday Inn Vana Nava Hua Hin bietet neben einer Aussichtsterrasse auf dem Dach eine Bar sowie das Restaurant Vana Nava Sky und ist Teil des 4-Milliarden-Baht-Projekts, das in der dritten Bauphase um ein Premium-Condominium erweitert wird, Fertigstellungstermin im kommenden Jahr. Mit 140 Metern stellt das 300 Zimmer-Hotel das höchste Gebäude der Stadt dar.



Die Proud Real Estate Co. hat in den letzten Jahren das Freizeitangebot des Seebads maßgeblich auf ein neues Level katapultiert: vor drei Jahren eröffnete das Unternehmen den Wasserpark, vor einem Jahr zusammen mit The Mall Group die BluPort Hua Hin Resort Mall als 50-prozentiger Anteilseigner, das Portfolio umfasst weiter die Sportstätte True Arena Hua Hin.



„Hua Hin verwandelt sich von einem traditionellen Ziel für europäische Seniorenpaare in eine Destination für jüngere asiatische Familien. Heutzutage suchen Touristen neben Stränden und lokaler Kultur mehr abenteuerliche und spielerische Aktivitäten“, erklärt Proudputh Liptapanlop, Geschäftsführerin der Proud Real Estate Co. und Suwats Tochter, in der „Bangkok Post“. Ziel sei, so Proudputh, ein neues Wahrzeichen für Hua Hin zu schaffen, ähnlich zum Marina Bay Sands in Singapur.