Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.18

WASHINGTON (dpa) - Nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien hat der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, die Welt zum Handeln aufgerufen. Er verurteilte die Reaktionen auf ähnliche Vorfälle als völlig unzureichend. Wenige Stunden vor Beginn der Sitzung des Weltsicherheitsrates in New York zu dem Thema kritisierte Said «leere Worte, schwache Verurteilungen und einen Sicherheitsrat, der durch den Einsatz des Vetos gelähmt ist».

«Die Welt -und vor allem die Sicherheitsratsmitglieder, die das Vetorecht haben - müssen aufwachen, und zwar schnell», so Said. Mit einem Veto können die fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich Beschlüsse verhindern.

Einige mächtige Staaten, die direkt an dem Konflikt in Syrien beteiligt seien, hätten dabei versagt, dafür zu sorgen, dass der Einsatz chemischer Waffen nicht wieder gang und gäbe wird, so Said. Es sei höchst gefährlich, auf mögliche Giftgaseinsätze mit einem Schulterzucken zu reagieren. «Nach Jahrzehnten, in denen wir dachten, wir hätten den Einsatz von chemischen und biologischen Waffen erfolgreich verboten, schaut die Welt nun zu, wie ihr Einsatz in Syrien normalisiert wird», sagte Said. «Die Folgen könnten für alle von uns in den nächsten Jahrzehnten verheerend sein.»

Die UN-Untersuchungskommission zu Syrien hat bereits 33 Fälle dokumentiert, bei denen in den vergangenen Jahren chemische Waffen in dem Bürgerkriegsland eingesetzt wurden. Bei einem neuen mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Region Ost-Ghuta sollen nach Angaben von Aktivisten am Samstag mehr als 150 Menschen getötet und rund 1.000 verletzt worden sein.