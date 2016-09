Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 21.09.16

THAILAND: Die in den Chaoa Phraya mündenden Flüsse aus dem Norden führen nach Starkregen Hochwasser, einige sind bereits über die Ufer getreten. Als Folge haben Behörden für die Provinzen entlang dem Chao Phraya Hochwasseralarm gegeben.

Die Verwaltungen in Nakhon Sawan und Phetchabun haben vorsorglich Maßnahmen getroffen, um die Städte vor Überschwemmungen zu schützen. In Uthai Thani, Chai Nat, Singburi, Ang Thong, Suphanburi, Lopburi und Ayutthaya muss die Bevölkerung am Chao Phraya mit Hochwasser rechnen, dass der Fluss über die Ufer tritt.

In der Provinz Phitsanulok ist der alte Fluss Yom über die Ufer getreten und hat Tausende Rai Ackerland überflutet. Den Landwirten entstehen erhebliche Ernteausfälle. Das Dorf Mae Rahan ist von der Außenwelt abgeschnitten, die Bewohner können sich nur noch in Booten fortbewegen.