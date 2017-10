Hochwasseralarm für sieben Provinzen

Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.17

Foto: The Nation

THAILAND: Das Bewässerungsamt hat die Bevölkerung in sieben Provinzen südlich des Stausees Chao Phraya vor einem Anschwellen des Flusses Chao Phraya ab Dienstag, 24. Oktober, um 20 bis 25 Zentimeter gewarnt. Dadurch könnten sich die Überschwemmungen in dieser Region verstärken.

In den letzten Wochen hat anhaltender, starker Regen in den Provinzen Uttaradit, Sukhothai, Tak, Phitsanulok, Phetchabun und Kamphaeng Phet die Pegel der Flüsse Ping und Nan stark steigen lassen. Als Folge stieg der Wasserstand des Flusses Chao Phraya in Nakhon Sawan, zu beiden Seiten des Flusses wurden Wohnhäuser und Ackerflächen überschwemmt.

Und weil der Stausee Chao Phraya vollgelaufen ist, muss die Behörde ab Dienstag voraussichtlich eine Woche lang aus der Talsperre mehr Wasser ablassen, und zwar 2.700 Kubikmeter je Sekunde. Deshalb droht der Bevölkerung in den sieben Provinzen Chai Nat, Singburi, Ang Thong, Ayutthaya, Pathum Thani und Nonthaburi weiteres Hochwasser. Das Bewässerungsamt und die Marine sorgen mit Wasserantriebsboten dafür, dass das Flusswasser des Chao Phraya ab Tha Chin schneller in Richtung Meer fließt.