Von: Redaktion DER FARANG | 30.07.17

SAKON NAKHON: Das schlimmste Hochwasser seit Jahrzehnten hat nahezu 30.000 Menschen getroffen.

Der Geschäftsmann Prasat Dongsiri, ehemaliges Mitglied der örtlichen Handelskammer, schätzt den entstandenen Sachschaden auf über 100 Millionen Baht. Die Überschwemmungen hätten im Herzen der Provinz Geschäfte, Hotels und Wohnhäuser zerstört oder beschädigt. Prasat zufolge ist das derzeitige Hochwasser das schlimmste seit 43 Jahren, seit der großen Flut im Jahr 1974, berichtet „The Nation“.



Als Ursache für die verheerenden Überschwemmungen macht der Geschäftsmann die rasche, unkontrollierte bauliche Entwicklung der Provinz und die unzureichende Infrastruktur verantwortlich, die bei starken Regen die Wassermassen nicht bewältigen kann. Natürliche Wasserwege wären blockiert, das Wasser finde nicht seinen Weg unter Brücken und in Abwasserkanälen. Prasat Dongsiri sagte weiter, es würde zwei Wochen dauern, bis das Wasser abgeflossen sei.



Von den Bergen Phu Phan herabstürzende Fluten und weiterer heftiger Regen haben am Samstag das Hochwasser in Sakon Nakhons verstärkt. Das Wasser steht bis zu zwei Meter hoch. Der Flughafen blieb am Samstag weiter geschlossen. Rund um den Airport errichteten Helfer mit Sandsäcken einen provisorischen Damm. 78 Teams mit Generatoren, Fahrzeugen für die Trinkwasseraufbereitung, Booten und Pumpen sind ständig im Einsatz. Ebenso Helfer, die eingeschlossene Bürger mit Trinkwasser und Lebensmittel versorgen. Die Verwaltung lässt aus mehreren Stadtgebieten die Fluten über den See Nong Han und den Fluss Nam Kam in den Mekong pumpen.



Ein Mensch wurde im Bezirk Kut Bak getötet, zwei weitere werden in der Innenstadt vermisst. Überschwemmungen meldet das Katastrophenschutzzentrum aus 19 Provinzen: neben Sakon Nakhon sind es Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Maha Sarakham, Kalasin, Buriram, Sisaket, Mukdahan, Ubon Ratchathani, Amnat Charoen, Mae Hong Son, Uttaradit, Phitsanulok, Phichit, Ayutthaya, Sukhothai, Lop Buri, Ranong und Chumphon.