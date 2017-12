Von: Björn Jahner | 02.12.17

In vielen Bezirken rücken die Behörden mit Booten aus, um die vom Hochwasser betroffene Bevölkerung zu versorgen. Foto: The Nation

NARATHIWAT: Aufgrund hohen Wasserstandes und starker Strömung ist der Passagierbootsverkehr auf dem Sungai-Kolok-Fluss zwischen Thailand und Malaysia eingeschränkt.

Tagelange Regenfälle und Unwetter haben das Gewässer über die Ufer treten lassen, mehrere Bezirke der Provinz im tiefen Süden des Landes stehen unter Wasser. Im Bezirk Tak Bai liegen im Hafen Ban Jaemae nahezu 50 Boote vor Anker, die normalerweise zwischen Thailand und Malaysia eingesetzt werden. Lediglich kleinste Boote, die nur einen Passagier pro Fahrt aufnehmen können, verkehrten am Samstag zwischen den beiden Ländern. Das hat zur Folge, dass der Handel in Jaehae am Samstag zum Erliegen kam, da die malaysischen Grenzgänger ausblieben. Der Ort ist ein beliebtes Einkaufsziel für Malaysier.