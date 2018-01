Von: Björn Jahner | 26.01.18

BANGKOK: Ein aus China kommendes Hochdruckgebiet wird in Bangkok in den nächsten Tagen für kühlere Temperaturen sorgen.

Meteorologen sagen der Hauptstadt und dem Norden des Landes zwischen dem 29. Januar und 4. Februar einen Rückgang der Temperaturen zwischen 6 bis 8 Grad voraus sowie kräftige Gewitter und stürmische Winde. Das Hochdruckgebiet trifft im Golf von Thailand und im Süden auf den nordöstlichen Monsun, was den Meteorologen folgend zu hohem Wellengang und starken Winden in der Andamanensee und im Golf von Thailand führt. Die Kältewelle wird zuerst im Nordosten des Landes zu spüren sein, später in Bangkok und den südlichen Provinzen. Im Golf von Thailand und der Andamanensee muss die Schifffahrt zwischen dem 31. Januar und 4. Februar mit bis zu drei Meter hohen Wellen rechnen. Kleinere Boote sollten nicht auslaufen.