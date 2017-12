Von: Michael Lenz | 03.12.17

PHNOM PENH: Wegen des großen Erfolgs in Siem Reap jetzt auch in Phnom Penh – die Tuk-Tuk-Bar. In der kambod­schanischen Hauptstadt parkt das Tuk-Tuk an der Kreuzung der Straßen 51 und 288.

Die Regale im Inneren des Gefährts sind gut bestückt mit allem, was man in einer guten Cocktailbar so erwartet. Die Gäste sitzen auf Barhockern rund um das Tuk-Tuk. Geschüttelt und gerührt wird jede Nacht von 23 Uhr bis 3 Uhr. Die beiden Szenegrößen Roeun Rathana, 25, Manager im Hotel Top Banana, und Chhai Sopheakdey, 26, Barkeeper im Mini Banana, haben das in Sieam Reaps berühmter Partymeile Pub Street erfolgreiche Konzept der Tuk-Tuk-Bars nach Phnom Penh gebracht.