Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.17

BANGKOK/BERLIN: Die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag findet am 24. September 2017 statt.

Der Bundeswahlleiter macht darauf aufmerksam, dass am 3. September 2017 die Frist für Deutsche im Ausland für die Eintragung in das Wählerverzeichnis endet. Die Eintragung ins Wählerverzeichnis ist Voraussetzung, um an der Bundestagswahl am 24. September 2017 teilnehmen zu können. Hinweise zu den Voraussetzungen, unter denen Deutsche mit Aufenthalt im Ausland an der Bundestagswahl teilnehmen können, sind auf der Internetseite des Bundeswahlleiters unter „Informationen für Deutsche im Ausland“ eingestellt: www.bundeswahlleiter.de.