Hindus in Malaysia feiern Thaipusam

Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.17

KUALA LUMPUR (dpa) - Hunderttausende Gläubige feiern in Malaysia das Hindu-Fest Thaipusam. Insgesamt 1,5 Millionen Menschen werden dieses Jahr zu den Feierlichkeiten an den Batu-Höhlen in der Nähe der Hauptstadt Kuala Lumpur erwartet. Wie malaysische Medien berichteten, sind dies die größten Thaipusam-Festlichkeiten außerhalb Indiens.

Gläubige steigen die 272 steilen Stufen zu den Höhlen hinauf, in denen sich Tempel befinden, und bringen Opfergaben dar. Andere durchbohren sich die Wangen mit Metallstäben, um den Hindu-Gott Murugan zu ehren. Die Tempelverwaltung forderte Besucher auf, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, und bat um angemessene Kleidung.

Das Fest findet bei Vollmond im Monat Thai des tamilischen Kalenders statt, üblicherweise im Januar oder Februar. Thaipusam ist ein Feiertag im überwiegend muslimischen Malaysia. Etwa zwei Millionen der 30 Millionen Malaysier haben indische Wurzeln.