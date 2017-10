PATTAYA: Ab Jahresanfang 2018 soll auf dem Highway 7 die Mautpflicht eingeführt werden.

Die Installation der Mautstellen sei an allen Auf- und Zufahrten bereits zu 90 Prozent abgeschlossen, informierte der Leiter des Department of Highways Thanin Somboon auf der Webseite des National News Bureau of Thailand (NNT). Sie befinden sich in Ban Bung, Bangpra, Nongkham, Pong und Pattaya. Mit der Inbetriebnahme wird eine Autofahrt zwischen Bangkok und der Touristenmetropole deutlich teurer.



Für Autofahrer (vierrädrige Fahrzeuge) setzt sich die Maut wie nachfolgend zusammen:



Lat Krabang-Ban Bung 55 Baht,



Lat Krabang-Bang Phra 60 Baht, Lat Krabang-Nong Kham 80 Baht,



Lat Krabang-Ban Pong 100 Baht,



Lat Krabang-Pattaya 105 Baht.



Verkehrsteilnehmer, die die Maut umgehen wollen, können die kostenfreien Parallelstraßen zur Autobahn nutzen.