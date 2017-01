Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.17

Unglaubliche Infrastrukturarbeiten mag ein Leser am Strand in Jomtien beobachtet haben:

Jetzt zeigen wir es den Pattaya-Miesmachern! „Hast du das schon gesehen? Den Pier, die Autozufahrt zur neuen High-Speed-Fähre von Pattaya nach Hua Hin!“ „Echt, wo?“ (Bild 1 oben)



„Und hier! Hast du das schon gesehen?“ „Wo, was?“ „Die neue High-Speed-Auto- und Passagier-Katamaran-Fähre nach Hua Hin!“ Echt? „Die ist doch im Tiefsee-Containerhafen Laem Chabang.“ „Nee! Hier in Jomtien! Vor dem Strand, ganz da draußen, das weiße flache Boot.“ (Bild 2)



„Ja echt! Das könnte es sein!“ „Und was ist denn das?“ „Was?“ „Das etwas rechts davon, mit den Röhren, die da dahinter schwimmen?“ „Ja!“ „Psst, das ist noch in der Testphase! Pattaya soll jetzt zur Technik und Infrastruktur-Präsentations- und Vorzeige-Stadt Asiens werden!“ „Was, echt, wie das?“ „Hier testet ein chinesisches Start-Up-Unternehmen, das vom Multi-Milliardär Wong finanziert wird, seine neuestes Hightech-Entwicklung.“ „Wie, was soll das werden?“ „Die wollen eine Röhre bauen von Jomtien über Hua Hin nach Phuket.“ „Nee, gibt es doch gar nicht!“ „Doch, wenn ich es doch sage! Habe ich selber von einem Militär etwas bruchstückhaft mitbekommen. ​Vor wenigen Tagen ist doch unter strengsten militärischen Sicherheitsbedingungen der riesige Militärhubschrauber am Bali Hai gelandet. Da fand dann eine Ortsbesichtigung mit Meeting am Bali Hai statt! Die waren kurz darauf alle hier am Jomtien Beach.“ „Ach?“ „Es soll eine Hochgeschwindigkeitsverbindung nach Phuket gebaut werden. Der Einstieg/ Bahnhof in das System wird vor dem Hotel dort drüben sein (Bild 3) und dann flitzt man wie in einer Rohrpost in nur 45 Minuten nach Phuket. Eventuell soll noch ein Ein-/ Ausstieg in Hua Hin erfolgen.“ „Wirklich?“, „Da werden die Pattaya-Basher aber dumm schauen, deren Gesichter würde ich gerne sehen!“

P. Platzer, Pattaya