«Herzkino» erstmals aus Thailand

MAINZ (dpa) - Das ZDF dreht erstmals einen «Herzkino»-Film in Thailand. Dafür stehen bis Mitte Dezember unter anderem Nadeshda Brennicke, Tilo Prückner, Maria Matschke und Bernd Stegemann vor der Kamera. Regie führt Bettina Blümner, wie das ZDF am Dienstag mitteilte. Der Arbeitstitel für den Streifen aus der ZDF-«Herzkino»-Reihe am Sonntagabend lautet «Fluss des Lebens - Kwai», ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Nadeshda Brennicke spielt darin die misstrauische Apothekerin Sarah, deren Vater Jochen (Tilo Prückner) ihr Elternhaus verkauft hat, um nach Thailand zu ziehen. Dort will er in einem Resort für Pflegebedürftige und Rentner seinen Lebensabend verbringen. Sarah hat er das allerdings verschwiegen. Als sie zufällig davon erfährt, reist sie ihm an den River Kwai hinterher, um ihn zur Vernunft zu bringen. In Thailand fällt Sarah aus allen Wolken: Die neue Partnerin ihres Vaters ist die 20 Jahre jüngere Thailänderin Nissa (Duangjai Hiransri).