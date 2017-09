Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.17

PATTAYA: Die German Sport & Lifestyle Company (GSL) mit Hauptsitz in Pattaya, exklusiver Lizenznehmer von Puma in Thailand, Myanmar und Laos, präsentiert in allen 300 Filialen in Thailand und den Nachbarländern die neue Puma Herbst-/ Winterkollektionen für Damen, Herren und Kinder.

Zu den Höhepunkten zählen die Fitness- und Lifestylekollektionen für Damen, designt von Rihanna, Kylie Jenner und anderen namhaften Stars. Herren dürfen sich auf die neuen Motorsportkollektionen von Ferrari, BMW, Mercedes AMG und Red Bull freuen sowie auf die neuen Fußballkollektionen von Arsenal und BVB Dortmund und die neuen Lifestylekollektionen von Puma Select. Auch die neuen Kinderkollektionen von Ferrari und BMW sind ab sofort erhältlich sowie auch die beliebten Puma Kids Collections mit Batman, Superman, Minions und Sesame Street.

Infos: www.gsf-sportfashion.com.